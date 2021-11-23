Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Госдеп пообещал и дальше вводить санкции, связанные с "Северным потоком 2"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - США продолжат следить за реализацией проекта "Северный поток 2" и при необходимости - вводить дополнительные санкции, заявил во вторник представитель госдепа Нед Прайс.

В миреГосдеп США решил ввести санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком 2"Читать подробнее

"Мы продолжим отслеживать работу... и будем вводить санкции в случаях, когда в этом будет необходимость".

Госдеп в соответствии с принятым конгрессом США законом обязан вводить такие санкции и должен каждые три месяца докладывать конгрессменам о принятых мерах.

Прайс ушел от ответа на вопрос журналиста, интересовавшегося, не стало ли проблемой нежелание США вводить санкции против компаний и судов, связанных с ФРГ. Журналист хотел узнать, не может ли это стать лазейкой для того, чтобы в дальнейшем избегать американских санкций.

В понедельник стало известно, что власти США решили расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию и судно. Речь идёт о компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и о принадлежащем ей судне Marlin.

По сообщению Bloomberg, ещё одно судно, Blue Ship, отмечено госдепом в числе участвующих в работе над "Северным потоком 2". При этом против него санкции не вводятся, так как оно принадлежит структуре, имеющей отношение к властям ФРГ. Такие шаги, как отмечает Bloomberg, вряд ли изменят мнение тех конгрессменов, которые считают, что администрация США недостаточно жестко борется против реализации "Северного потока 2".

Северный поток 2 Госдеп США

Новости по теме

Новости

В Грузии спасатели обнаружили тело известного бизнесмена недалеко от Гудаури

Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразу

Байден заявил, что решение США задействовать стратегический запас нефти сработает не сразу

Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели

Молдавия пообещала погасить задолженность перед "Газпромом" до конца недели

В Нидерландах COVID-пациентов стали отправлять в ФРГ из-за переполненных больниц

В Нидерландах COVID-пациентов стали отправлять в ФРГ из-за переполненных больниц

ЕС планирует запретить компаниям передавать самолеты в аренду "Белавиа"

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки

Шойгу заявил об активизации совместной с КНР боевой подготовки

МКС 25 ноября сблизится с фрагментом американской ракеты Falcon 9

МКС 25 ноября сблизится с фрагментом американской ракеты Falcon 9

Китай, Индия, Южная Корея и Британия вместе с США используют стратегические запасы нефти

Байден объявил о решении задействовать 50 млн баррелей нефти из резерва

Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн создателям сериала "Карточный домик"

Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн создателям сериала "Карточный домик"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });