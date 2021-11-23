Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Лавров анонсировал адекватный ответ на рестрикции в отношении "Северного потока 2"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет адекватно реагировать на незаконные рестрикции против газопровода "Северный поток 2", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода", - сказал он во вторник, выступая на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".

По словам министра, "вопиющий пример - это то, что творят с "Северным потоком 2". "Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики", - подчеркнул глава российского МИД.

Как отметил Лавров, при этом Россия старается продвинуть "собственную, позитивную повестку дня для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интересов в международных экономических отношениях без какой-либо дискриминации".

Ранее 23 ноября стало известно, что власти США намерены расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2": они решили ввести ограничения против компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и принадлежащего ей судна Marlin.

Северный поток 2 МИД РФ Сергей Лавров

Новости по теме

Новости

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

В Кремле заявили, что на Украину уже начало поступать оружие из стран НАТО

Пандемия коронавируса

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Система QR-кодов на вход в Госдуму может заработать с 6 декабря

Минфин пообещал выполнение обязательств "Роснано" с госгарантиями

Пандемия коронавируса

Расширенное заседание комитета Думы, посвященное QR-кодам, перенесено на декабрь

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

Слушания по делу о ликвидации центра "Мемориал" перенесли на 29 ноября

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявили чуть менее 34 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Пассажир покончил с собой на борту самолета, следовавшего из Египта в Самару

Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей

Минздрав разработал новые правила выдачи медицинских справок для водителей
Пандемия коронавируса

Казанцам без QR-кодов, задерживающим электротранспорт, пригрозили ответственностью

Казанцам без QR-кодов, задерживающим электротранспорт, пригрозили ответственностью
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });