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Кремль счел неправильными и незаконными новые санкции по "Северному потоку 2"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали незаконным и неправильным обсуждение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2" на фоне напряженных попыток наладить диалог между РФ и США.

"Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог", - сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что "санкции по "Северному потоку" – это продолжение санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон".

Ранее власти США собрались расширить санкционный список, нацеленный против "Северного потока 2", добавив в него компанию Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и принадлежащее ей судно Marlin.

Дмитрий Песков Северный поток 2

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