NASA и SpaceХ проведут испытания космического корабля для защиты Земли от астероидов

Космический аппарат DART Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) проведет испытания космического корабля DART совместно с компанией Space X, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на пресс-конференцию, посвященную предстоящим испытаниям.

Корабль DART предназначен для изменения траектории полета астероида после их столкновения. Запуск будет осуществлен компанией Илона Маска SpaceX на ракете Falcon 9 с базы Космических сил США в Ванденберг (Калифорния) в 9:21 мск 24 ноября по московскому времени (22:21 23 ноября по местному). Трансляцию запуска можно будет наблюдать на официальном YouTube-канале NASA.

Телеканал сообщает, что это первая космическая миссия по обороне Земли NASA и первый запуск для SpaceX за пределы земной орбиты.

По расчетам NASA, после отделения от ракеты-носителя DART развернет солнечные батареи и начнет сближение с двойным астероидом Дидимос — Диморфос. Корабль должен столкнуться с Диморфосом на скорости около 24 тыс. км/ч осенью 2022 года. В результате этого столкновения орбита 160-метрового Диморфоса, вращающегося вокруг Дидимоса, должна будет отклониться "на долю процента".