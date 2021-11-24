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Кремль усмотрел в "саммите за демократию" создание новых разделительных линий

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Россия негативно относится к "саммиту за демократию", который проведут США в начале декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы негативно относимся, безусловно, к этому предстоящему мероприятию. Это не что иное, как попытка провести новые разделительные линии. Мы бились, бились в начале 90-х годов, чтобы эти разделительные линии сокращать и убирать. Сейчас США, к сожалению, предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие в их представлении и плохие", - сказал Песков журналистам.

"Такие попытки США предпринимаются, они пытаются приватизировать слово демократия. Демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно. Такого, собственно, и нет", - заявил представитель Кремля.

Он отметил, что это не коррелируется с настроениями в мире. "Все больше и больше стран все-таки предпочитают сами решать, как им жить дальше, не оглядываясь ни на кого", - заявил Песков.

Ранее госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, приглашенных участвовать в "саммите за демократию", организованном президентом США Джо Байденом. Согласно опубликованному списку, Россию и Китай к участию в саммите не пригласили.

Из стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии. Союзника США по НАТО - Турцию - участвовать в саммите также не позвали.

Дмитрий Песков США

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