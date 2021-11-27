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РФ и Китай отвергли идею "саммита за демократию"

РФ и Китай отвергли идею "саммита за демократию"
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Китай и Россия отвергают идею международного "саммита за демократию", который пройдет в декабре по инициативе США. Об этом говорится в совместной статье послов России и КНР в США Анатолия Антонова и Цинь Гана, опубликованной в National Interest.

В материале издания говорится, что проведение такого мероприятия вызовет идеологическую конфронтацию и "раскол в мире", создав новые "разделительные линии".

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"Демократия - это не прерогатива определенной страны или группы стран, а универсальное право всех народов. Это может быть реализовано несколькими способами, и ни одна модель не может соответствовать всем странам. Поэтому основным критерием демократии должен быть народ, и только он имеет право управлять своей страной, отметили послы России и Китая", - отмечается в статье.

В Китае установлена "обширная, целостная социалистическая демократия". Она отражает волю народа, соответствует реалиям страны и пользуется сильной поддержкой населения. Временем было доказано, что демократические процессы в Китае развиваются и действуют, отметили послы. Россия - демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления, и "демократия является основополагающим принципом его политической системы".

"Политическая система России неуклонно развивается и нуждается в стабильной и спокойной обстановке, гарантирующей права и интересы ее народа", - заявили дипломаты.

Антонов и Цинь Ган считают, что демократия - это не только внутреннее управление; она также должна быть отражена в международных отношениях. Подлинно демократическое правительство будет поддерживать демократию в международных отношениях.

"Вмешательство во внутренние дела других стран под предлогом борьбы с коррупцией, продвижения демократических ценностей или защиты прав человека препятствует их развитию, а санкции являются посягательством на их суверенитет, единство и территориальную целостность, противоречит Уставу ООН и другим основным нормам международного права и явно антидемократично", - говорится в заявлении.

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В нем указывается, что в мире существует только одна международная система, в основе которой лежит Организация Объединенных Наций. Существует только один международный порядок, то есть тот, который опирается на международное право. "Выставление напоказ "международного порядка, основанного на правилах", без ссылки на ООН и международное право и попытка заменить международные правила диктатами определенных блоков подпадает под категорию ревизионизма и явно антидемократична", - заявляют послы двух стран.

Они считают, что "нет никакой необходимости беспокоиться о демократии в России и Китае, а некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Китай и Россия призывают все страны мира прекратить использовать "дипломатию, основанную на ценностях", для провоцирования разногласий и конфронтации; практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях и работать над гармоничным сосуществованием между странами с различными социальными системами, идеологиями, историей, культурами и уровнями развития.

Ранее США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию" 9-10 декабря, в который не вошли Россия и Китай. Кремль усмотрел в "саммите за демократию" создание новых разделительных линий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США "пытаются приватизировать слово демократия".

Россия Китай Анатолий Антонов Цинь Ган

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