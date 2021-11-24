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США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию"

России и Китая в нем нет

США обнародовали список стран, приглашенных на "саммит за демократию"
Фото: Lee Coleman/Icon Sportswire via Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США опубликовал на своем сайте список из 110 стран, приглашенных участвовать в "саммите за демократию", организованном президентом США Джо Байденом.

Согласно опубликованному списку, Россию и Китай к участию в саммите не пригласили. При этом Тайвань входит в число 110 делегаций, приглашенных на "саммит за демократию". Из стран-членов ЕС приглашены все, кроме Венгрии. Союзника США по НАТО - Турцию - участвовать в саммите также не позвали. Однако администрация Байдена пригласила Польшу, Индию и Филиппины. Среди стран бывшего СССР в списке приглашенных Украина, Армения, Грузия, Молдавия, Литва, Латвия и Эстония. Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан в числе участников не значатся.

В дополнение к мировым лидерам Байден соберет представителей гражданского общества и частного сектора для проведения ряда мероприятий, посвященных "разработке конкретных обязательств и результатов для саммита".

Примерно через год Байден проведет второй саммит, чтобы "подвести итоги достигнутого прогресса и наметить общий путь вперед".

В августе сообщалось, что Байден решил созвать 9-10 декабря виртуальный саммит "лидеров за демократию". Этот саммит, говорилось в сообщении Белого дома, "стимулирует обязательства и инициативы по трем основным темам: защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и содействие уважению прав человека".

США Россия Китай

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