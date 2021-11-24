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Глава JPMorgan пошутил, что его банк продержится в Китае дольше, чем Компартия КНР

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон пошутил, что возглавляемый им банк, вероятно, продержится в Китае дольше, чем Коммунистическая партия КНР.

JPMorgan работает в этой стране с 1921 года, тогда же была основана и китайская Компартия.

"Мы надеемся оставаться в Китае долгое время", - заявил Даймон в ходе панельной дискуссии на мероприятии Boston College Chief Executives Club.

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"Я тут недавно пошутил, что китайская Компартия отмечает 100-летие, и JPMorgan тоже (100-летие в Китае). Я готов сделать ставку, что мы продержимся дольше, - сказал он. - Я не могу говорить об этом в КНР. Хотя, вероятно, они все равно слушают".

Лидеры глобальных компаний, активно работающих в Китае, обычно осторожны в своих комментариях в отношении Пекина, пишет газета Financial Times. С последствиями критики китайских властей сталкивались, например, банки HSBC и UBS, а также юридическая фирма Mayer Brown.

Ранее Даймон говорил, что китайский рынок предоставляет огромные возможности для банка и его клиентов. Ранее в этом году JPMorgan получил от властей КНР разрешение взять под полный контроль его китайское СП в сфере управления активов.

Источники агентства Bloomberg сообщают, что команда по взаимодействию с органами государственной власти JPMorgan обсуждает шутку Даймона с представителями китайских властей, пытаясь объяснить ее желанием главы банка подчеркнуть долгий срок работы в КНР, а не критиковать Компартию.

JPMorgan Китай

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