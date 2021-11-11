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В Китае одобрили "историческую резолюцию" в поддержку политики Си Цзиньпина

Это поможет нынешнему председателю КНР встать в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином

В Китае одобрили "историческую резолюцию" в поддержку политики Си Цзиньпина
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в четверг принял резолюцию, в которой в частности содержится призыв продолжать поддерживать политику нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина.

"Центральный комитет КПК рассмотрел и одобрил (оглашенную ранее председателем КНР - ИФ) резолюцию по главным достижениям и историческому опыту партии за минувший век", - говорится в коммюнике шестой пленарной сессии ЦК КПК.

Как отмечают СМИ, лишь третий раз в истории в Китае приняли подобный документ о достижениях КПК за сто лет ее существования (партия основана в 1921 году). До этого одобряли резолюцию Мао Цзэдуна в 1945 году и Дэн Сяопина в 1981 году. Таким образом, шаг по принятию этого документа нацелен на то, чтобы приравнять достижения нынешнего председателя КНР к двум вышеупомянутым бывшим китайским лидерам.

В тексте резолюции содержится призыв "ко всей партии, всей армии и народам всех этнических групп теснее объединиться вокруг Центрального комитета партии и полностью осуществить переход к новой эпохе социализма с китайской спецификой под руководством Си Цзиньпина".

СМИ подчеркивают, что принятие доктрины Си Цизньпина означает, что он приобрел популярность, позволяющую ему пойти на третий срок в должности председателя КНР, который продлится до 2027 года.

Сессия ЦК КПК проходила 8-11 ноября. Она является одним из крупнейших саммитов Китая в течение пятилетнего срока правления председателя КНР. Следующее значительное событие - съезд КПК - состоится во второй половине 2022 года. Съезд избирает Центральный комитет, который руководит партией в промежутках между съездами и подотчетен съезду.

Си Цзиньпин занимает пост председателя КНР с марта 2013 года.

Китай Си Цзиньпин

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