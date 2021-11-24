Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Шестой жертвой наезда автомобиля на парад в Висконсине стал 8-летний ребенок

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мальчик в возрасте восьми лет стал шестым погибшим в результате наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокешо в американском штате Висконсин, сообщает Associated Press.

Ребенок получил серьезные травмы и скончался в больнице. Его 12-летнего брата, с которым погибший мальчик был на параде, выписали из больницы.

О пяти погибших в возрасте от 52 лет до 81 года стало известно спустя несколько часов после происшествия.

Число пострадавших увеличилось с 48 до 62 человек.

Вечером в воскресенье, 21 ноября, в Уокешо внедорожник на большой скорости протаранил барьеры и въехал в людей на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин, США. Водитель, который был за рулем автомобиля, задержан.

В ходе расследования выяснилось, что 39-летний Даррел Брукс устроил наезд после семейной ссоры. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам статьи о предумышленном убийстве. Associated Press отмечает, что если суд признает Даррела виновным, ему не избежать пожизненного заключения.

США Висконсин Уокешо Даррел Брукс

Новости по теме

Новости

Эстония завершила возведение временных заграждений на границе с Россией

Эстония завершила возведение временных заграждений на границе с Россией

Посол РФ Антонов раскритиковал экспортные ограничения США в отношении МФТИ

Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Премьер Швеции подала в отставку спустя несколько часов после избрания

Что произошло за день: среда, 24 ноября

США ввели экспортные ограничения в отношении российского вуза

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц станет новым канцлером страны

Глава Минфина ФРГ Олаф Шольц станет новым канцлером страны

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

В Молдавии в четверг примут решение о деньгах на выплату долга "Газпрому"

Премьер Молдавии призвала парламент ускорить выделение денег для выплаты долга "Газпрому"

Украина из-за нелегалов начала спецоперацию на границе с Белоруссией

Украина из-за нелегалов начала спецоперацию на границе с Белоруссией
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });