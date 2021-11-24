Шестой жертвой наезда автомобиля на парад в Висконсине стал 8-летний ребенок

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мальчик в возрасте восьми лет стал шестым погибшим в результате наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокешо в американском штате Висконсин, сообщает Associated Press.

Ребенок получил серьезные травмы и скончался в больнице. Его 12-летнего брата, с которым погибший мальчик был на параде, выписали из больницы.

О пяти погибших в возрасте от 52 лет до 81 года стало известно спустя несколько часов после происшествия.

Число пострадавших увеличилось с 48 до 62 человек.

Вечером в воскресенье, 21 ноября, в Уокешо внедорожник на большой скорости протаранил барьеры и въехал в людей на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин, США. Водитель, который был за рулем автомобиля, задержан.

В ходе расследования выяснилось, что 39-летний Даррел Брукс устроил наезд после семейной ссоры. Ему предъявлены обвинения по пяти пунктам статьи о предумышленном убийстве. Associated Press отмечает, что если суд признает Даррела виновным, ему не избежать пожизненного заключения.