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Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в штате Висконсин

Пять человек погибли в результате наезда автомобиля на толпу в штате Висконсин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Не менее пяти человек погибли и более 40 пострадали из-за того, что автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в центре города Уокеша (штат Висконсин, США) в воскресенье вечером (по местному времени), сообщает в понедельник газета The Washington Post.

Власти установили транспортное средство, на котором был совершен наезд, один человек задержан, приводит The Washington Post данные начальника полиции Уокеша Дэна Томпсона.

Ранее сообщалось о гибели одного человека - внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад.

Висконсин США

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