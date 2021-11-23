Водитель, въехавший в толпу людей в Висконсине, обвинен в предумышленном убийстве

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Власти американского штата Висконсин выдвинули обвинения в предумышленном убийстве в отношении 39-летнего Даррела Брукса, который в воскресенье вечером въехал в толпу на рождественском параде в центре города Уокеша, сообщает во вторник The Guardian.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый сел за руль автомобиля после произошедшего дома конфликта, цитирует издание слова начальника полиции Уокеша Дэниэла Томпсона. Жертвами наезда стали пять человек. Среди 48 пострадавших - около 10 детей, которые сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации, отмечает The Guardian.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 21 ноября, вечером внедорожник протаранил барьеры и выехал на проезжую часть, где проходил рождественский парад, после чего врезался в толпу людей.