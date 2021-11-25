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Захарова заявила, что США уговаривают РФ увеличить добычу нефти для снижения цен

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - США уговаривают Россию увеличить добычу углеводородов для снижения цен, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны - качайте больше, чтобы сбить у себя цены", - сказала Захарова, комментируя новые санкции США против "Северного потока 2".

Она подчеркнула, что США, вводя ограничительные меры, игнорируют интересы своих союзников, и Москва считает введенные односторонние санкции нелегитимными.

Ранее на этой неделе США решили расширить санкционный список, нацеленный против газопровода "Северный поток 2", добавив в него компанию и судно.

Во вторник президент США Джо Байден распорядился использовать 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса с целью понизить цены на горючее для американцев и обеспечить поставки нефти в мире.

США Россия нефть

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