Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Байден объявил о решении задействовать 50 млн баррелей нефти из резерва

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден распорядился, чтобы министерство энергетики задействовало 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса, сообщает Белый дом.

"Сегодня президент объявляет, что министерство по вопросам энергии обеспечит доступ к 50 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного запаса, чтобы снизить цены для американцев и решить проблему несоответствия между спросом, на выходе из пандемии, и предложением", - говорится в заявлении.

В Белом доме выразили беспокойство в связи с все более весомыми свидетельствами того, что снижение цен на нефть не приводит к снижению цен на топливо для потребителей.

В то же время там напомнили о приверженности американской администрации достижению целей в сфере экологической чистой энергетики, снижения до нуля вредных выбросов в атмосферу к 2050 году и избавления США от зависимости от иностранных источников ископаемого топлива.

Ранее агентство Bloomberg отмечало, что готовящееся использование США и другими странами своих нефтяных запасов является "беспрецедентным усилием крупных стран-потребителей снизить цены на нефть после того, как страны ОПЕК+ не услышали призывы США существенно нарастить добычу".

США приняли решение использовать стратегические запасы нефти в координации с другими важнейшими энергопотребляющими странами - Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией.

Новость дополняется

США Джо Байден

Новости

Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн создателям сериала "Карточный домик"

Кевина Спейси обязали выплатить $31 млн создателям сериала "Карточный домик"

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Венгрия и РФ договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Назарбаев решил сложить полномочия лидера партии власти "Нур Отан"

В Думе заявили о риске повторения афганского сценария на Украине

Из минского аэропорта на родину вылетели более ста мигрантов

Из минского аэропорта на родину вылетели более ста мигрантов

Водитель, въехавший в толпу людей в Висконсине, обвинен в предумышленном убийстве

Водитель, въехавший в толпу людей в Висконсине, обвинен в предумышленном убийстве

Ученые уличили SARS-CoV-2 в обмане иммунитета и сбое в утилизации клеток

Пандемия коронавируса

Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 258 млн человек

Более 40 человек погибли в результате автокатастрофы в Болгарии

Более 40 человек погибли в результате автокатастрофы в Болгарии

Что случилось этой ночью: вторник, 23 ноября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });