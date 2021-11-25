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РФ до конца года отправит ВОЗ дополнительные материалы для одобрения "Спутника V"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - До конца этого года Россия передаст Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дополнительные материалы для одобрения вакцины против коронавируса "Спутник V", после чего будет согласован график дополнительных инспекций в Россию, заявил в четверг директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Вопросом регистрации вакцины занимается непосредственно генеральный директор ВОЗ в Женеве. Но я знаю, что делегация Российского фонда прямых инвестиций вместе с сотрудниками МИДа посетила Генерального директора в прошлую пятницу. Они договорились до конца года отправить еще некоторые данные, после чего ВОЗ в Женеве и инвестиционный фонд должны согласовать график повторных инспекций", - сказал Клюге в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1" (ВГТРК).

В минувшую среду глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд ожидает визита инспекторов ВОЗ в РФ в рамках процедуры одобрения "Спутника V" уже в декабре.

Ранее в ноябре министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что детали визита в Россию инспекции ВОЗ по признанию "Спутника V" в настоящий момент прорабатываются, он также сказал, что работа с организацией "двигается в позитивную сторону".

В начале октября Мурашко по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией "Спутника V", устранены, и для одобрения необходимо лишь завершить некоторые административные процедуры.

"Компании-заявителю, которая занимается регистрацией вакцины "Спутник V" на площадке ВОЗ, необходимо подписать ряд документов, предоставить ряд дополнительных бумаг, это все-таки административная процедура, и будет рассматриваться", - сказал Мурашко.

16 ноября глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что фонд ожидает одобрения "Спутника V" ВОЗ до конца 2021 года.

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