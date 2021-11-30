Бразилия пообещала автоматически признать "Спутник V" сразу после ВОЗ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бразилия автоматически признает российскую вакцину "Спутник V" после того, как ее признает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса.

"С господином Лавровым (главой МИД РФ) мы пришли к выводу о том, что нам надо сблизить позиции между нашими регулирующими агентствами, чтоб снять существующие претензии", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава бразильского МИД подчеркнул, что "сразу же после того, как российская вакцина "Спутник" будет признана ВОЗ, автоматически признание этой вакцины состоится и в Бразилии".

По словам министра, бразильские и российские фармакологические компании давно сотрудничают друг с другом. "Техническая делегация бразильского агентства по санитарному надзору недавно посетила Россию. По результатам визита был принят отчет делегации по использованию российской вакцины "Спутник" в Бразилии с некоторыми оговорками", - сказал Франса.