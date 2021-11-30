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Бразилия пообещала автоматически признать "Спутник V" сразу после ВОЗ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бразилия автоматически признает российскую вакцину "Спутник V" после того, как ее признает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), заявил глава МИД Бразилии Карлус Альберту Франку Франса.

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"С господином Лавровым (главой МИД РФ) мы пришли к выводу о том, что нам надо сблизить позиции между нашими регулирующими агентствами, чтоб снять существующие претензии", - сказал он во вторник на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава бразильского МИД подчеркнул, что "сразу же после того, как российская вакцина "Спутник" будет признана ВОЗ, автоматически признание этой вакцины состоится и в Бразилии".

По словам министра, бразильские и российские фармакологические компании давно сотрудничают друг с другом. "Техническая делегация бразильского агентства по санитарному надзору недавно посетила Россию. По результатам визита был принят отчет делегации по использованию российской вакцины "Спутник" в Бразилии с некоторыми оговорками", - сказал Франса.

Бразилия коронавирус

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