Инспекция ВОЗ в рамках процедуры признания "Спутника V" ожидается в декабре

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Инспекция Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию в рамках процедуры признания вакцины от коронавируса "Спутник V" ожидается в декабре, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Министерство здравоохранения РФ сейчас ведет диалог с ВОЗ (относительно процедуры признания вакцины), мы ожидаем инспекцию в декабре, мы видим определённые позитивные подвижки", - сказал Дмитриев на брифинге в среду.

ВОЗ в октябре возобновила процедуру одобрения вакцины "Спутник V" для экстренного применения.

15 сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO, региональный офис ВОЗ) Жарбас Барбоса сообщил, что процесс одобрения российской вакцины приостановлен до тех пор, пока специалисты не проведут необходимые изменения и пока не будет запрошена новая инспекция.