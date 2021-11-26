Глава МВД Франции отменил переговоры с британским коллегой из-за разногласий по мигрантам

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД Франции Жеральд Дарманен отменил встречу с британской коллегой Прити Пател из-за предложения премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, чтобы французская сторона забирала обратно мигрантов, которые пытаются проникнуть в Великобританию через пролив Ла-Манш, сообщает в пятницу BBC News.

Французский министр отметил, что ситуацию обострило то, что Джонсон решил обнародовать письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону по совместным мерам, которые, по его мнению, следует принять Парижу и Лондону для того, чтобы пресечь попытки нелегальных мигрантов пересечь на лодках Ла-Манш.

"Мы считаем публичное письмо британского премьера неприемлемым и противоречащим нашим обсуждениям между партнерами", - говорится в заявлении Дарманена. "В результате приглашение Прити Пател отозвано", - добавил глава французского МВД.

Главы МВД Франции и Великобритании должны были провести переговоры в воскресенье, 28 ноября, в Кале на полях встречи министров Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, а также представителей Европейской комиссии. Теперь встреча состоится без британской стороны. Ее участники обсудят меры по пресечению нелегальных перевозок мигрантов.

Накануне Джонсон сообщил в своем твиттере, что написал Макрону письмо с предложением "действовать дальше и быстрее для того, чтобы предотвратить повторение трагедии, в которой погибли как минимум 27 человек, когда мигранты пытались пересечь Ла-Манш". Таким образом, Джонсон напомнил об инциденте 24 ноября, когда у берегов Франции в проливе Па-де-Кале затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш.

В обращении к французскому президенту Джонсон указал на шаги, которые необходимо принять "как можно скорее". В частности, британский премьер предложил Парижу незамедлительно начать работу по соглашению, которое позволит возвращать обратно во Францию мигрантов, пересекших Ла-Манш. Такое соглашение, по словам Джонсона, окажет на ситуацию "немедленное и существенное воздействие".

"Франция вскоре займет председательство в Совете Европейского союза. Я рад, что вы выразили приверженность тому, чтобы сделать приоритетным достижение соглашения между Великобританией и ЕС о систематическом возвращении мигрантов. (...) Я надеюсь, такое соглашение с Великобританией будет достигнуто оперативно", - говорится в письме Джонсона.

Джонсон также сообщил о необходимости организовать совместное патрулирование для того, чтобы пресекать отплытие лодок от берегов Франции. Также, по его словам, для решения проблемы мигрантов, нужно установить и "взаимное морское патрулирование в территориальных водах друг друга и воздушное наблюдение".

Помимо этого, Джонсон предложил задействовать передовые технологии, а также усилить работу совместной разведывательной группы, улучшив обмен данными для проведения большего числа арестов по обе стороны канала.

Накануне в пресс-службе британского премьера сообщили, что Джонсон и Макрон в ходе телефонного разговора заявили о необходимости совместными усилиями пресечь деятельность по нелегальной перевозке мигрантов через Ла-Манш. В пресс-службе отметили, что лидеры двух стран "согласились активизировать совместные усилия, чтобы предотвратить смертельно опасные попытки пересечения пролива и прекратить деятельность банд, которые несут угрозу жизням людей".

24 ноября у берегов Франции в проливе Па-де-Кале затонула лодка, перевозившая мигрантов в Великобританию через Ла-Манш. По данным МВД Франции, в результате погиб 31 человек.