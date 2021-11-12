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Рекордное число мигрантов попытались попасть в Британию через Ла-Манш за сутки

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Около тысячи мигрантов попытались за минувшие сутки на лодках достичь Великобритании через пролив Ла-Манш, это стало очередным рекордом, сообщает в пятницу "Би-би-си".

Прежний рекорд отмечался 3 ноября – в страну таким образом попытались перебраться 853 человека.

Британское правительство обвиняет в складывающейся ситуации Францию, заявляя, что Париж потерял контроль над ситуацией. В МВД Великобритании называют нынешнее положение неприемлемым.

В этом году более 23 тыс. человек пересекли границу между Францией в Великобританией на плавсредствах, что значительно больше, чем в 2020 году, – 8404 человека, и намного больше, чем в предпандемийные годы.

Великобритания Франция Ла-Манш

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