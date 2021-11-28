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Совбез Киргизии пообещал наказать организаторов попытки госпереворота

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Организаторы попытки насильственного захвата власти в Киргизии должны быть привлечены к ответственности, заявил в воскресенье секретарь Совета безопасности республики Марат Иманкулов.

В миреВ Киргизии сообщили о пресечении попытки захвата власти в странеЧитать подробнее

"Думаю, к ответственности должны быть привлечены те, кто использовал молодых ребят. Я не думаю, что они сами до этого додумались. Думаю, есть организаторы, те, кто их идеологически подковывал. Необходимо их вывести на чистую воду", - заявил Иманкулов.

Иманкулов сообщил, что ранее проводил встречу с лицами, которые были задержаны по подозрению в приготовлении к насильственному захвату власти.

"Ранее я встречался с этими молодыми ребятами, они озвучивали проблемы, которые есть в стране. Я им предложил взять на себя участок работы, где есть проблемы, сообщил, что смогу предложить их кандидатуры, но они отказались. Сказал им не станьте орудием в чьих-то руках, что их используют в деструктивной деятельности", - отметил Иманкулов.

В минувшую пятницу в спецслужбе Киргизии сообщили, что была пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране. Для расследования дела Генеральной прокуратурой Киргизии создана межведомственная следственная группа.

В прокуратуре заявили, что велся подбор около тысячи агрессивно настроенных молодых людей, для организации массовых акций протеста, с которыми проводились систематические встречи, направленные на их идеологическую обработку против государственных структур, обсуждались планы по провокации массовых беспорядков, с дальнейшим подталкиванием на насильственный захват власти, сообщили в ведомстве.

26 ноября на заседании ЦИК Киргизии следователь Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики Дамир Суваналиев попросил членов Центризбиркома дать согласие на привлечение трех членов "Партии зеленых Кыргызстана" Нуриса Суеркулова, Руслана Акматбаева и Бекназара Купешева к уголовной ответственности за приготовление к насильственному захвату власти. ЦИК Киргизии дал согласие.

В воскресенье в Киргизии проходят выборы в парламент страны. В четверг весь личный состав МВД Киргизии в связи с выборами депутатов парламента перешел на усиленный режим несения службы.

Киргизия

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