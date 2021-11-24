Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с узловым модулем "Причал" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Полет транспортного грузового корабля "Прогресс М-УМ", в связке с которым летит модуль "Причал", к МКС продлится двое суток, стыковка к надирному порту модуля "Наука" намечена на 26 ноября в 18:25 мск.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что корабль "Прогресс МС-17" отстыкуется от гермоадаптера модуля "Наука" вместе с переходной проставкой, которая в настоящее время обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии "Союз МС" и "Прогресс МС". Таким образом, у модуля "Наука" появится возможность штатной стыковки с прибывающим модулем "Причал".

Помимо модуля, транспортный грузовой корабль доставит на российский сегмент МКС груз массой 700 кг.

Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС, отмечают в госкорпорации.