Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ракета "Союз" с модулем "Причал" стартовала к МКС с Байконура

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с узловым модулем "Причал" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Полет транспортного грузового корабля "Прогресс М-УМ", в связке с которым летит модуль "Причал", к МКС продлится двое суток, стыковка к надирному порту модуля "Наука" намечена на 26 ноября в 18:25 мск.

Ранее в "Роскосмосе" сообщали, что корабль "Прогресс МС-17" отстыкуется от гермоадаптера модуля "Наука" вместе с переходной проставкой, которая в настоящее время обеспечивает стыковку транспортных кораблей серии "Союз МС" и "Прогресс МС". Таким образом, у модуля "Наука" появится возможность штатной стыковки с прибывающим модулем "Причал".

Помимо модуля, транспортный грузовой корабль доставит на российский сегмент МКС груз массой 700 кг.

Модуль "Причал" предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС, отмечают в госкорпорации.

Роскосмос Союз Байконур МКС

Новости по теме

Новости

Росздравнадзор сообщил, что в регионах РФ нет дефицита лекарств от COVID и гриппа

В Ленобласти ввели обязательную вакцинацию для студентов и пожилых граждан

Инспекция ВОЗ в рамках процедуры признания "Спутника V" ожидается в декабре

Пандемия коронавируса

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Гинцбург сообщил, что назальная прививка даст Путину дополнительную защиту от COVID

Путин заявил, что иностранное ПО в любой момент может стать недоступным для госкомпаний

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"

Фильм с осужденным актером Ефремовым выиграл на конкурсе "Преступление и наказание"
Пандемия коронавируса

Все фракции Думы обсудят инициативу о QR-кодах с представителями кабмина

Путин поддержал идею продлить до года действие сертификатов для переболевших COVID

Пандемия коронавируса

Путин принял участие в испытаниях назальной вакцины от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин предложил подумать о создании вакцины для детей старше двух лет

Путин предложил подумать о создании вакцины для детей старше двух лет
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });