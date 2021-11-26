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ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому штамму коронавируса, который впервые обнаружили в ноябре в ЮАР, название в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита – "Омикроном".

"ВОЗ определила штамм B.1.1.529 как "вариант, вызывающий беспокойство", он назван "Омикрон", - говорится в сообщении международной организации, опубликованном в пятницу.

В нем отмечается, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность". В ВОЗ указали, что нынешние ПЦР тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса.

Согласно данным организации, впервые штамм B.1.1.529 выявили в ЮАР 24 ноября 2021 года.

Западные СМИ напоминают, что во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ранее ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

Вариант B.1.1.529 был обнаружен в Южной Африке, Ботсване, Израиле и у туриста, который прибыл в Гонконг из Южной Африки. Этот штамм также выявили в Бельгии.

Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема".

В настоящее время эксперты по всему миру собирают информацию о новом штамме. В частности, их задача – определить, насколько от него защищают применяемые ныне вакцины от COVID-19.

ВОЗ ЮАР коронавирус

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