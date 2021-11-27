Новый южноафриканский штамм COVID-19 пока не достиг США

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - На сегодняшний день в Соединенных Штатах не зарегистрировано ни одного случая нового варианта COVID-19, выявленного в Южной Африке, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Мы ожидаем, что омикрон (такое название вирусу было накануне присвоено ВОЗ - ИФ) будет быстро идентифицирован, если он появится в США", - говорится в заявлении CDC.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен 24 ноября в ЮАР, Всемирная организация здравоохранения назвала его в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита - "Омикрон".

У данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность", говорится в сообщении ВОЗ. Также организация сообщила, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса.

Западные СМИ сообщали, что штамм Омикрон, кроме Южной Африки, был выявлен также в Ботсване, Израиле, Бельгии и у туриста, который прибыл в Гонконг из ЮАР. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема". В настоящее время эксперты по всему миру собирают информацию о новом штамме. В частности, их задача - определить, насколько от него защищают применяемые ныне вакцины от COVID-19.

В то же время, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил накануне, что новый штамм "может передаваться более активно", чем штамм Дельта, и что "вакцины, которые у нас есть в настоящее время, могут быть менее эффективными".