Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Новый южноафриканский штамм COVID-19 пока не достиг США

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - На сегодняшний день в Соединенных Штатах не зарегистрировано ни одного случая нового варианта COVID-19, выявленного в Южной Африке, сообщили американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Мы ожидаем, что омикрон (такое название вирусу было накануне присвоено ВОЗ - ИФ) будет быстро идентифицирован, если он появится в США", - говорится в заявлении CDC.

Новый штамм коронавируса был впервые обнаружен 24 ноября в ЮАР, Всемирная организация здравоохранения назвала его в соответствии с 15-й буквой греческого алфавита - "Омикрон".

У данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность", говорится в сообщении ВОЗ. Также организация сообщила, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный штамм коронавируса.

Западные СМИ сообщали, что штамм Омикрон, кроме Южной Африки, был выявлен также в Ботсване, Израиле, Бельгии и у туриста, который прибыл в Гонконг из ЮАР. Новый вариант имеет большое количество мутаций - 32. По словам вирусологов, большое количество мутаций вируса - "это серьезная проблема". В настоящее время эксперты по всему миру собирают информацию о новом штамме. В частности, их задача - определить, насколько от него защищают применяемые ныне вакцины от COVID-19.

В то же время, министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил накануне, что новый штамм "может передаваться более активно", чем штамм Дельта, и что "вакцины, которые у нас есть в настоящее время, могут быть менее эффективными".

Хроника 09 января 2020 года – 27 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус США Омикрон

Новости по теме

Новости

РФ и Китай отвергли идею "саммита за демократию"

РФ и Китай отвергли идею "саммита за демократию"

ЕC внес в черный список российскую авиакомпанию "Скол"

WSJ сообщила, что США изучают меры по противостоянию действиям РФ в отношении Украины

WSJ сообщила, что США изучают меры по противостоянию действиям РФ в отношении Украины

РФ предупредила США, что противостояние Ирану может отразиться на переговорах по СВПД

РФ предупредила США, что противостояние Ирану может отразиться на переговорах по СВПД

Два вывозных рейса из Минска в Ирак для мигрантов запланированы на субботу

Два вывозных рейса из Минска в Ирак для мигрантов запланированы на субботу

Байден заявил, что он "вероятно" поговорит с Путиным и Зеленским

Байден заявил, что он "вероятно" поговорит с Путиным и Зеленским
Пандемия коронавируса

США ограничили въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID

США ограничили въезд из восьми стран Африки из-за нового штамма COVID

МИД предложил Парижу и Берлину вернуться к переговорам по ситуации в Донбассе

МИД предложил Парижу и Берлину вернуться к переговорам по ситуации в Донбассе
Пандемия коронавируса

ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

ВОЗ присвоила новому штамму коронавируса из ЮАР название "Омикрон"

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд

General Electric выкупила собственные облигации на $25 млрд
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });