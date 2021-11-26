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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Ахметов отверг предположения о втягивании его в госпереворот на Украине

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что информация, обнародованная президентом Украины Владимиром Зеленским о якобы втягивании его в какой-то госпереворот – это "сплошная ложь".

"Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна – независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают", - передала слова бизнесмена агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова.

Ахметов пообещал и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова.

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"Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", - подытожил Ринат Ахметов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в пятницу сообщил на пресс-конференции, что, по агентурным данным, на Украине мог готовиться государственный переворот 1 декабря с привлечением бизнесмена Рината Ахметова. По словам Зеленского, окружение Ахметова якобы втягивает его в "войну против Украины и ее президента".

Позднее Зеленский уточнил, что говорил именно о возможном госперевороте, а не о путче, поскольку с военными это никак не связано.

"К военным это не имеет никакого отношения. (...) Я знаю, что они меня уважают, они защищают наше государство и точно не занимаются никакими путчами. (...) Я сказал, что есть информация (о возможной подготовке к госперевороту) от агентуры ... есть аудиодорожка с обсуждением этого вопроса с вовлечением человека, о котором я сказал (Ахметов). Прежде всего, речь идет о финансовой поддержке. (...) Ни к какому путчу это не имеет никакого отношения. (...) Наша армия – не путчисты, они этим не занимаются. Они с народом", - заявил президент.

Украина Ринат Ахметов Владимир Зеленский

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