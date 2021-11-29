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Песков не ответил на слова об участии Эрдогана в переговорах по обмену пленными с Киевом

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал президенту России список удерживаемых и подлежащих обмену лиц через турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Я оставляю без комментариев это сообщение", - сказал Песков на брифинге.

О передаче списка в Москву через Эрдогана Зеленский заявил на пресс-марафоне 26 ноября. По его словам, турецкий президент уже передал этот список российской стороне. Путин и Эрдоган в последний раз встречались 29 сентября в Сочи.

Песков 29 ноября отметил, что проблема обмена списками удерживаемых лиц в связи с конфликтом в Донбассе остается одним из комплекса вопросов в двусторонних отношениях России и Украины. Он добавил, что проблему верификации удерживаемых лиц до сих пор решить не удалось.

Единственной базой для переговоров по урегулированию внутриукраинского конфликта представитель Кремля назвал Минские соглашения.

"Позиция Путина прекрасно известна всем: важно сделать так, чтобы Минские договоренности претворялись в жизнь, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые на себя взял. Этого пока не происходит", - подчеркнул он.

Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Турция Украина Донбасс Владимир Путин Дмитрий Песков

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