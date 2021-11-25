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МИД РФ заявил, что США и НАТО продолжают "военное освоение" Украины

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - США и НАТО "накачивают" Украину оружием и продолжают "военное освоение" этой страны, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"США, страны НАТО на словах, декларативно выступают за скорейшее решение ситуации, конфликта в Донбассе. На самом деле - накачивают регион оружием. Имеется в виду страну оружием, которая, я имею в виду киевский режим, который уже использует его в регионе", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что Киев "использует это оружие против тех, кого называет собственными гражданами, о ком якобы заботится, и во имя якобы этих же людей киевский режим умоляет международное сообщество постоянно оказывать им некое содействие и защищать от России".

"И все это делается во имя тех самых людей, против которых это поставляемое Западом оружие используется. Страшный замкнутый круг", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что США и НАТО не только поставляют на Украину оружие, но и проводят военные учения на ее территории.

"В принципе, глобально продолжается такое военное освоение этой страны", - подчеркнула она.

"Конечно, идет глобальная дестабилизация обстановки, повышаются риски эскалации", - добавила Захарова.

Мария Захарова МИД РФ США Украина НАТО Донбасс

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