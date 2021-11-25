Спецпредставитель ОБСЕ назвал крайне нестабильной ситуацию с безопасностью в Донбассе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Специальный представитель действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) и Украине по урегулированию ситуации в Донбассе посол Микко Киннунен заявил, что ситуация с безопасностью вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна.

"СММ (Специальная мониторинговая миссия - ИФ) ОБСЕ сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения. Тупиковая ситуация, связанная с представлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения, а также работу СММ", - указано в сообщении Киннунена для прессы.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна", - подчеркнул Киннунен.

Согласно данным миссии ОБСЕ, количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года.

Как отметил Киннунен, позиции участников политической рабочей группы остаются неизменными, что затрудняет обмен мнениями касательно разработки единого Плана действий по урегулированию ситуации.

В рабочей группе по безопасности участники в основном сосредоточились на вопросе гарантий безопасности.

Гуманитарная рабочая группа обсудила освобождение удерживаемых лиц, поиск пропавших без вести и возможности одновременного открытия двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области.

Экономическая рабочая группа провела конструктивное обсуждение различных аспектов водоснабжения отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Также были рассмотрены экологические темы, пенсионные выплаты и вопросы, связанные с мобильной связью.