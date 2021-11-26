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Байден заявил, что он "вероятно" поговорит с Путиным и Зеленским

Байден заявил, что он "вероятно" поговорит с Путиным и Зеленским
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен ситуацией с присутствием войск РФ близ Украины и, вероятно, поговорит с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Это очень вероятно", - цитируют американские СМИ ответ Байдена на вопрос, будут ли у него такие контакты.

Говоря о ситуации в районе Украины, Байден заявил: "Я обеспокоен". Также он напомнил, что выступает за территориальную целостность Украины.

Ранее в пятницу советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил по телефону с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком усилия по деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Согласно сообщению, Салливан вновь подтвердил украинской стороне приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

Украина США Россия

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