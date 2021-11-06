CNN сообщил, что шеф ЦРУ посетил Москву для предупреждения РФ в отношении Украины

Директор ЦРУ Уильям Бернс. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск в районе украинской границы, сообщил телеканал CNN.

"Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России", - говорится в сообщении телеканала, ссылающегося на свои источники.

В нем утверждается, что "США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы Украины".

CNN отмечает, что "администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом". По данным источников телеканала, после своих встреч в России Бернс "поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в попытке разрядить эту напряженность".

Шеф ЦРУ также высказал опасения США по поводу того, что Россия "близка к тому", чтобы использовать экспорт газа в качестве рычага давления в то время, как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут зимой столкнуться с энергетическим кризисом.

"Наращивание (войск на границе - ИФ) в сочетании с энергетическим шантажом действительно предполагает более агрессивную позицию России", - сказал CNN советник Зеленского.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу, что США продолжают наблюдать за "необычной активностью российских военных близ границы с Украиной".

Конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена расширить поставки оружия Украине и наращивать военное присутствие в Черном море, сообщило издание Defense News. В письме президенту законодатели отметили, что эти меры необходимы для предотвращения угрозы "нового вторжения со стороны российских войск".

Ранее на этой неделе американские СМИ растиражировали сообщения о якобы имеющем место наращивании Россией войск на российско-украинской границе. Так, газета Politico опубликовала спутниковые фотографии, которые, по ее мнению, подтверждают, что Россия сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. При этом издание отмечало, что снимки, которые якобы свидетельствуют о наращивании Россией танков, самоходных орудий и воинского персонала, были сделаны в районе российского города Ельни. При этом Politico не указало, что Ельня находится в Смоленской области, граничащей с Белоруссией, а не с Украиной.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники также сообщала, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают "наращивание Россией войск на границе с Украиной" после российско-белорусских военных учений "Запад 2021", что "вызывает обеспокоенность".