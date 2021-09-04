До конца года у "Роскосмоса" запланированы два запуска с космодрома Куру

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Два запуска российских ракет-носителей запланированы до конца года с космодрома Куру, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Пуски идут с Байконура, с Плесецка и с космодрома во Французской Гвиане - космодром Куру - там тоже до конца года должно быть два пуска", - сказал Рогозин в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он отметил, что у госкорпорации сейчас интенсивная программа запусков: на космодроме "Восточный" ближайший запуск состоится 14 октября. На этот день запланирован очередной запуск британских спутников связи OneWeb.