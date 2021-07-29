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США осудили применение насилия в отношении протестующих в Иране

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Госдепартамент США заявил, что осуждает применение насилия в отношении демонстрантов в Иране и призывает правительство страны разрешить своим гражданам осуществлять их право на свободу выражения мнений.

"Иранский народ имеет право выразить свое разочарование и призвать свое правительство к ответственности. Но мы видели тревожные сообщения о том, что силы безопасности открыли огонь по протестующим, в результате чего погибло несколько человек. Мы осуждаем применение насилия в отношении мирных демонстрантов", - говорится в сообщении официального представителя госдепа Неда Прайса.

Отмечается, что США поддерживают право иранцев на мирные собрания и самовыражение, а также отслеживают сообщения о замедлении работы Интернета в регионе.

"Мы настоятельно призываем правительство Ирана разрешить своим гражданам осуществлять свое право на свободу выражения мнений и свободный доступ к информации, в том числе через Интернет", - заявили в госдепе.

Ранее сообщалось, что как минимум пять человек были убиты во время протестов в иранской провинции Хузестан. В Хузестане несколько дней проходили акции протеста граждан против нехватки воды. Эта провинция Ирана расположена на юго-западе страны, это главный нефтедобывающий регион страны, но с марта этого года он борется с сильнейшей засухой.

Иран США Нед Прайс

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