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Лукашенко заявил, что Минск не останется в стороне в случае начала войны в Донбассе

Лукашенко заявил, что Минск не останется в стороне в случае начала войны в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не останется в стороне, если Запад "развяжет войну" в Донбассе или на границе с Россией.

"Они (Запад - ИФ) прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления министерства обороны, сообщает пресс-служба президента в понедельник.

"Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше", - добавил он.

Тем не менее, отметил президент, "они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно". "Это порядка 8 тысяч (военных - ИФ) на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены", - отметил Лукашенко.

Он напомнил про "активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину".

"У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко Белоруссия Украина

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