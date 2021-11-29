Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Турция предложила выступить посредником в урегулировании напряженности между Россией и Украиной, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы надеемся, что этот регион не станет регионом войны. Пусть этот регион шагает в будущее как регион мира... Здесь могло бы иметь место посредничество, мы обсудим со сторонами этот вопрос. Мы бы хотели сыграть свою роль в решении, проведя эти переговоры и с Украиной, и с господином Путиным", - приводит газета заявление Эрдогана.

Слова Эрдогана прозвучали на фоне роста напряженности между Москвой и Киевом, связанной, в частности, с сообщениями о наращивании военного присутствия близ границы с Украиной. Киев воспринимает это как угрозу. НАТО неоднократно призывала Россию к прозрачности в этом вопросе.