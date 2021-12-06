Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пакманы из стволовых клеток лягушки, причины тромбоза после векторных вакцин от коронавируса, а также впервые зарегистрированные нейтрино на Большом адронном коллайдере

Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Image

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские ученые собрали из клеток лягушачьего зародыша кластер правильной формы, и он начал создавать свои копии, просто сгребая отдельные клетки правильным образом. Внешне кластер напоминает Пакмана – героя одноименной видеоигры. Эти пакманообразные структуры через пять дней могли также собирать из отдельных клеток собственные копии. Примечательно, что такая форма кластера – сфероида с разрезом – позволяет самокопироваться практически до бесконечности. Эта работа ученых, как отмечается, позволяет лучше понять, в каких условиях в живых организмах возможно самовоспроизведение, она также может пригодиться при создании аналогичных искусственных систем.

- Физики впервые смогли зарегистрировать нейтрино, рожденные на Большом адронном коллайдере. Ученые коллаборации FASER представили результаты анализа данных, собранных в 2018 году. Зарегистрировали нейтрино с помощью детектора, в котором слои металла чередовались со слоями эмульсионной пленки. Исследователи хотят увеличить детектор и провести с 2022 по 2024 год еще более масштабный эксперимент. Планируется изучить взаимодействие всех трех типов нейтрино с другими частицами при энергиях, недоступных всем существующим детекторам.

- В Танзании около 3,6 млн лет назад по вулканическому пеплу прошелся неизвестный гоминин. Его стопа отличалась от афарского австралопитека, следы которого обнаружены неподалеку: нога у гоминина была, предположительно, более примитивная. По расчетам исследователей, следы оставила особь ростом от 101 до 104 см, которая шла перекрестным шагом.

- Американские ученые выяснили, что в тромбозе после введения векторных вакцин виноваты содержащиеся в них аденовирусные векторы. Медики изучили аденовирус шимпанзе Y25 (используется в препарате AstraZeneca), человеческие аденовирусы 26 и 5 типа (используются в вакцине "Спутник V" и Jannsen от Johnson&Johnson). Они обнаружили, что все три аденовируса могут связываться с тромбоцитарным цитокином PF4, способствующим свертыванию крови. Ученые считают, что иммунная система путает PF4 с чужеродным аденовирусом и вырабатывает против него антитела, которые и вызывают тромбозы. Но, как отмечается, для этого нужно особое стечение обстоятельств, поэтому тромбозы с тромбоцитопенией встречаются редко (менее 1 случая на 10 тыс. привитых).

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