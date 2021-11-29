NASA заявили, что не обсуждали с "Роскосмосом" стыковку Crew Dragon с модулем "Причал"

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Возможность стыковки американского корабля Crew Dragon с российским модулем "Причал" пока не обсуждалась с "Роскосмосом, сообщила заместитель руководителя программы МКС в NASA Дэна Вайгл.

"У нас не было дискуссий конкретно на этот счёт, интерфейсы стыковки наших кораблей разные (...) на данный момент интерфейсы несовместимы", - сказала Вайгл на брифинге перед выходом американских астронавтов в открытый космос.

26 ноября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что в настоящий момент между госкорпорацией и NASA обсуждается вопрос стыковки американского корабля Crew Dragon с российским модулем "Причал". По его словам, стыковка станет возможной при условии создания стыковочного интерфейса.

26 ноября новый узловой модуль "Причал" пристыковался к модулю "Наука" на МКС. Новый модуль предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Как сообщали в "Роскосмосе", дальнейшее развитие сегмента будет обеспечиваться за счет пристыковки к модулю транспортных систем. Как сообщали в ракетно-космической корпорации "Энергия", первый корабль пристыкуется к модулю уже 18 марта 2022 года. Это будет пилотируемый корабль "Союз МС-21", в экипаж которого войдут космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

17 ноября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация и NASA достигли принципиального согласия по вопросу возобновления "перекрестных" полетов, текст соглашения согласовывается в правительстве РФ. В этот же день начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил "Интерфаксу", что в ЦПК отобрали четырех кандидатов для подготовки к полетам на американском корабле Crew Dragon. По его словам, что ближайшее время кандидатуры должны представить госкомиссии для утверждения.

6 октября руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что США готовят соглашение с "Роскосмосом" о "перекрестных" полетах, российский космонавт, по его словам, может полететь на американском корабле осенью 2022 года. 29 октября руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс заявляла, что "Роскосмос" и NASA рассматривают возможность совместных тренировок для будущих "перекрестных" полётов на МКС.

С 2011 года доставка экипажей на МКС осуществлялась только российскими кораблями, до этого действовала перекрестная система, по которой американские астронавты получали места на российских кораблях, а российские космонавты - на американских. В 2020 году NASA сообщали, что ведут с "Роскосмосом" переговоры о возвращении перекрестной системы.