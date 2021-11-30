Экс-разведчица США назвала возможную войну с РФ из-за Украины катастрофой

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер сообщила, что в случае войны с Россией из-за Украины Соединенные Штаты ожидает катастрофа, сообщает Fox News.

"Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан", — заявила Коффлер.

По ее словам, затраты и потери Вашингтона будут "катастрофическими".

Коффлер также сообщила, что размещение американских войск на территории Украины может заставить Москву в целях самообороны прибегнуть к разрушительному упреждающему удару по территории Соединенных Штатов и в мире может начаться ядерная война. Тогда американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой. Она отметила, что недавние испытания РФ показали способность сбить американские спутники.

При этом, по мнению Коффлер, Украина не входит в число важных интересов безопасности США.