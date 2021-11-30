Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-разведчица США назвала возможную войну с РФ из-за Украины катастрофой

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Бывший офицер американской военной разведки Ребекка Коффлер сообщила, что в случае войны с Россией из-за Украины Соединенные Штаты ожидает катастрофа, сообщает Fox News.

"Подобную войну было бы невозможно выиграть и результат не стоил бы жизней американских граждан", — заявила Коффлер.

По ее словам, затраты и потери Вашингтона будут "катастрофическими".

Коффлер также сообщила, что размещение американских войск на территории Украины может заставить Москву в целях самообороны прибегнуть к разрушительному упреждающему удару по территории Соединенных Штатов и в мире может начаться ядерная война. Тогда американская энергическая инфраструктура окажется под угрозой. Она отметила, что недавние испытания РФ показали способность сбить американские спутники.

При этом, по мнению Коффлер, Украина не входит в число важных интересов безопасности США.

США Россия Украина Ребекка Коффлер

Новости по теме

Новости

Республиканцы заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета США на 2022 год

В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID

В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации от COVID
Пандемия коронавируса

Ученые из РФ и Бразилии будут совместно разрабатывать лекарства от COVID-19

Ученые из РФ и Бразилии будут совместно разрабатывать лекарства от COVID-19

В Пентагоне заявили, что намерены усилить военное сдерживание РФ

Эсминец ВМС США "Эрли Бёрк" вышел в море после визита в порт Варна

Эсминец ВМС США "Эрли Бёрк" вышел в море после визита в порт Варна

В Госдепе заявили, что США и РФ продолжат обсуждать вопрос с пребыванием дипломатов

В Госдепе заявили, что США и РФ продолжат обсуждать вопрос с пребыванием дипломатов

На Украине начали расследовать дело о попытке госпереворота

На Украине начали расследовать дело о попытке госпереворота

Что произошло за день: понедельник, 29 ноября

Глава МИД Украины обещал поделиться данными о возможном госперевороте

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });