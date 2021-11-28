Генеральный секретарь НАТО призвал Россию к "деэскалации ситуации у границ с Украиной"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс обеспокоен информацией о концентрации российских войск на границе с Украиной и призывает Россию к деэскалации ситуации, заявил в воскресенье генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По сообщению агентства BNS, такое заявление Столтенберг сделал после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем.

"Он (генсек НАТО - ИФ) отметил, что альянс обеспокоен усилением присутствия российских войск у границ с Украиной, поэтому страны НАТО продолжат солидарно оказывать ей поддержку - как политическую, так и практическую", - передает BNS.

Столтенберг напомнил, что министры иностранных дел стран НАТО завтра прибудут в Ригу, чтобы обсудить единство альянса в это сложное время. "Важно, чтобы мы могли рассчитывать на большие и сильные организации. Мы должны продемонстрировать способность сотрудничать, и это подтверждается тем, что мы находимся здесь вместе", - подчеркнул генсек НАТО.

Отмечается, что в ходе встречи партнеры также подробно обсудили риски для региональной безопасности и то, как Белоруссия "цинично использует невинных людей, чтобы оказать давление на соседей".

"Мы подтверждаем полную солидарность с Латвией и другими странами, которые испытывают последствия подобного поведения Белоруссии", - сказал генсек НАТО.

Он также отметил, что альянс в последние годы очень активно увеличивал свое присутствие в Балтийском регионе. Впервые в истории организации в странах Балтии были размещены боевые группы НАТО. Активно ведется патрулирование воздушного пространства Балтии, также увеличено присутствие НАТО в море.

Кариньш со своей стороны отметил, что с учетом ситуации не только в Белоруссии, но и у границ Украины, НАТО следует увеличить свое присутствие в странах Балтии. "Это был бы оправданный и понятный шаг в этой все более сложной ситуации", - подчеркнул премьер.

Кариньш также заявил, что в настоящее время в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, и одна из них - гибридная атака на Латвию, Литву, Польшу и ЕС. По его словам, Латвия, Литва и Польша вынуждены отражать организованный нелегальный поток мигрантов, направляемый через границы ЕС.

"У нас очень четкая и единая политика, и ее поддерживают наши партнеры - ЕС и НАТО", - подчеркнул Кариньш.

"Второй угрозой в регионе премьер-министр л назвал концентрацию российских войск у границ Украины, поэтому важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией и дали России четкий сигнал, что эскалация будет иметь последствия", - передает BNS.

Также Кариньш заявил, что в Европе наблюдается рост цен на газ, который создается искусственно.

"Хотя российская компания "Газпром" выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, она не обеспечила в достаточном количестве газ в хранилищах, что создает дефицит и рост цен", - пишет BNS.

Ранее Столтенберг заявил, что североатлантический альянс внимательно следит за развитием обстановки на границе России и Украины и готов реагировать на изменения обстановки.