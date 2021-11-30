Елизавета II перестала быть королевой Барбадоса

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - С полуночи 30 ноября Барбадос стал республикой, а королева Елизавета II перестала быть главой этого государства, сообщает ВВС News.

Барбадос был британской колонией почти 400 лет и до сих пор оставался одной из 16 стран, где Елизавета оставалась монархом.

Торжественная церемония инаугурации президента Сандры Мейсон началась в Бриджтауне в полночь и была приурочена к 55-летию независимости Барбадоса. Она сопровождалась последним салютом в честь британской монархии, после чего королевский штандарт был спущен, аккуратно сложен и заменен на национальный флаг.

The Prince of Wales is attending the Presidential Inauguration Ceremony to mark Barbados" transition to a Republic within the Commonwealth. pic.twitter.com/b91Etx3gmg — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 30, 2021

На инаугурации присутствовали принц Уэльский и певица Рианна, которую объявили национальным героем.

Чарльз в своей речи упомянул ужасы рабства, которые пережило островное государство, заверил, что тесные отношения между двумя странами, несмотря на все перемены, сохранятся, и пообещал, что сам он всегда будет считать себя другом Барбадоса.

Президент Мейсон вручила принцу Орден Свободы Барбадоса, вторую по значимости награду государства.

The Prince of Wales watched as the royal standard was lowered in Barbados for the final time 🇧🇧 The Queen has been removed as Head of State and Dame Sandra Mason has become the country"s first President.



(📷 @BradyBoxBrownie) pic.twitter.com/yTd91qhXcU — Lizzie Robinson (@LizzieITV) November 30, 2021

ВВС отмечает, что присутствие наследника престола на этой церемонии было необязательным, однако он предпочитает в них участвовать, чтобы подчеркнуть, что перемены не влияют на отношения между Британией и бывшими колониями. В 1997 году он присутствовал на церемонии перехода Гонконга к Китаю, а в 1980 году - на праздновании независимости Зимбабве.

Английские колонисты заняли Барбадос в 1627 году и разбили там плантации сахарного тростника, на котором работали рабы из Африки. Рабство было отменено там в 1834 году, а полностью независимым Барбадос стал в 1996 году. Сейчас его населяет около 285 000 человек, он является одним из крупнейших и наиболее густонаселенных островов Карибского моря.

Барбадос решил отказаться от подчинения Елизавете II и стать республикой в сентябре 2020 года. Вскоре парламент избрал генерал-губернатора Сандру Мейсон президентом.