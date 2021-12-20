Елизавета II вопреки традиции не поедет на Рождество во дворец в Норфолке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II, нарушив многолетнюю традицию, встретит Рождество в Виндзорском замке, сообщают британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что члены королевской семьи во время праздников приедут к королеве в Виндзорский замок. Ранее королева традиционно отправлялась на Рождество в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке.

Ранее в декабре британская Королева Елизавета II отменила традиционный предрождественский семейный обед в качестве меры предосторожности из-за резкого роста числа случаев заболевания "омикроном" в Великобритании.

Осенью 95-летняя Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков несколько недель работала в облегченном режиме. Затем она несколько раз отменяла поездки на различные мероприятия. В октябре она провела ночь в больнице.