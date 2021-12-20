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Елизавета II вопреки традиции не поедет на Рождество во дворец в Норфолке

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Королева Великобритании Елизавета II, нарушив многолетнюю традицию, встретит Рождество в Виндзорском замке, сообщают британские СМИ со ссылкой на Букингемский дворец.

Отмечается, что члены королевской семьи во время праздников приедут к королеве в Виндзорский замок. Ранее королева традиционно отправлялась на Рождество в Сандрингемский дворец, расположенный в Норфолке.

Ранее в декабре британская Королева Елизавета II отменила традиционный предрождественский семейный обед в качестве меры предосторожности из-за резкого роста числа случаев заболевания "омикроном" в Великобритании.

Осенью 95-летняя Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков несколько недель работала в облегченном режиме. Затем она несколько раз отменяла поездки на различные мероприятия. В октябре она провела ночь в больнице.

Королевский рекорд Елизаветы II

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Елизавета является главой государства для 138 миллионов граждан. За годы царствования Елизаветы II сменилось 12 премьер-министров Британии, 12 американских президентов, 9 руководителей СССР и России. Эта женщина стала настоящим символом не только Англии, но и всей Великобритании. Принцесса Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини ЙоркскихЕлизавета (на фото справа) получила хорошее домашнее образование, в основном гуманитарной направленности. С юных лет будущая королева интересовалась лошадьми и занималась верховой ездой.Когда Елизавете было 13 лет, началась Вторая мировая война. 13 октября 1940 она впервые выступила по радио — с обращением к детям, пострадавшим от бедствий войны. На фото принцесса Елизавета (справа) с младшей сестрой Маргарет.В феврале 1945 для поднятия боевого духа граждан своей страны Елизавета вступила в "Вспомогательную территориальную службу" и прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля, получив воинское звание лейтенанта.Близкое знакомство Елизаветы с монаршими обязанностями началось в 1944 году. Она замещала Георга VI, когда тот отправился с поездкой по фронтам. В 1947 году принцесса совершила свой первый официальный визит за пределы Британских островов: она посетила Южную Африку. На фото слева направо: принцесса Елизавета, премьер-министр Южно-Африканского Союза генерал Ян Христиан Смэтс, король Георг VI, Елизавета Боуз-Лайон (Королева-мать) и принцесса Маргарет.20 ноября 1947 года она вышла замуж за лейтенанта королевского военно-морского флота, греческого принца и праправнука королевы Великобритании Виктории Филиппа Маунтбеттена. Молодые люди познакомились в 1934 году, а полюбили друг друга, как считается, после посещения Елизаветой военно-морского колледжа в Дартмуте, где учился Филипп. Став ее супругом, Филипп получил титул герцога Эдинбургского.Спустя год после свадьбы, в 1948 у Елизаветы и Филиппа родился старший сын принц Чарльз. А 15 августа 1950 дочь — принцесса Анна.6 февраля 1952 года умер король Георг VI, отец Елизаветы. Елизавета, в то время находившаяся вместе с мужем на отдыхе в Кении, была провозглашена королевой Великобритании.Церемония коронации Елизаветы II состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года. Это была первая коронация британского монарха, транслировавшаяся по телевидению. С тех пор королева Елизавета II установила абсолютный рекорд продолжительности пребывания на троне.
Елизавета является главой государства для 138 миллионов граждан. За годы царствования Елизаветы II сменилось 12 премьер-министров Британии, 12 американских президентов, 9 руководителей СССР и России. Эта женщина стала настоящим символом не только Англии, но и всей Великобритании.
Великобритания Елизавета II

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