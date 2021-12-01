Запуск "Союза" с навигационными спутниками Galileo перенесен из-за непогоды

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая компания Arianespace из-за непогоды переносит запуск ракеты "Союз" с навигационными спутниками Galilеo на борту, ранее планировавшегося в среду, на 3 декабря, сообщил в твиттере гендиректор компании Стефан Израэль.

"Из-за неблагоприятных погодных условий в Гвианском космическом центре (CSG) запуск VS26, первоначально запланированный на 1 декабря, откладывается. Ракета-носитель и спутники находятся в стабильном и безопасном состоянии", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты-носителя со спутниками на борту планировался на 2 декабря в 03:31 по московскому времени. Ближайшее время запуска намечено на 3 декабря в 3:27 (мск), добавил Израэль.

Сеть Galileo с бюджетом более десяти миллиардов евро предназначена, чтобы предоставлять услуги геолокализации высочайшей точности благодаря системе из трех десятков спутников. Их полное развертывание планировалось осуществить к 2020 году с целью составить конкуренцию американкой системе GPS, российской ГЛОНАСС, и китайской Beidou.