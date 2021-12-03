Ракета "Союз" с навигационными спутниками Galileo допущена к старту

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Пуск "Союза" с навигационными спутниками Galileo запланирован на субботу, ракета-носитель допущена к заправке, сообщает "Роскосмос" в твиттере.

"Госкомиссия в Гвианском космическом центре допустила к заправке ракету-носитель "Союз-СТ" с разгонным блоком "Фрегат" и космическими аппаратами Galileо", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на момент пуска ожидается благоприятная погода. Старт запланирован на 03:23 4 декабря по московскому времени.

Запуск ракеты переносился дважды. 2 декабря пуск не состоялся из-за плохой погоды, 3 декабря - из-за неготовности французской станции приема телеметрии.

Сеть Galileo с бюджетом более десяти миллиардов евро предназначена, чтобы предоставлять услуги геолокализации высочайшей точности благодаря системе из трех десятков спутников. Их полное развертывание планировалось осуществить к 2020 году с целью составить конкуренцию американкой системе GPS, российской ГЛОНАСС и китайской Beidou.