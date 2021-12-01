Лукашенко готов остановить транзит энергоносителей из РФ, если Польша закроет границу

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Белорусский президент Александр Лукашенко готов остановить транзит российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Белоруссией, передало госагентство "БелТА".

"Президент Белаоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу", - говорится в публикации агентства.

Об этом Лукашенко заявил в интервью гендиректору международного информагентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

По словам белорусского лидера, контрактные обязательства по поставке энергоносителей для него не являются препятствием. "Когда меня будут "душить" поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите", - заявил он.

Кроме того, он пригрозил европейским странам запретом на транзит товаров через Белоруссию в направлении России и Китая. "Поляки решили закрыть границу с Беларусью - хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?" - сказал Лукашенко.

Он считает, что через Украину европейские товары попасть в Россию и далее в другие страны не смогут. По его мнению, не налажено транзитное сообщение и через страны Прибалтики. "Только Беларусь. Поэтому, прежде чем делать с их (Польши - ИФ) стороны заявления, надо взять свои куриные мозги в руки, как в народе говорят, и подумать, что ты бряцаешь. Он закроет границу... Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе. А потом, ты закроешь - тогда подумайте, как вы энергоносители будете покупать в России?" - заявил Лукашенко.

21 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что его правительство на фоне миграционного кризиса готово к ужесточению санкций в отношении Белоруссии, в том числе к закрытию пограничных переходов для прекращения транспортировки грузов через соседнюю страну.

Миграционный кризис

Ситуация на границе Польши и Белоруссии осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.

В середине ноября Лукашенко заявлял о готовности остановить транзит российского газа в Европу по принадлежащему РФ магистральному газопроводу "Ямал-Европа", в случае дальнейшего ужесточения санкций со стороны ЕС.

В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС. Страны Балтии возлагают на Минск ответственность за организацию потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.