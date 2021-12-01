Путин рассчитывает, что ответ Лукашенко Западу не сорвет газовые контракты РФ-ЕС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что жесткая реакция Минска на агрессивное давление со стороны Запада не приведет к срыву контрактов по поставкам российского газа в Европу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.

"Президенту Путину задавался такой вопрос. Он достаточно подробно ответил на него, он сказал, что Белоруссия становится объектом беспрецедентного давления со стороны ряда западных стран. Это совершенно неоправданное давление, это агрессивное давление, что не может не приводить к жесткой контрреакции со стороны Белоруссии", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обеспокоены ли в Москве заявлениями Лукашенко, в которых он использует российский газ в качестве аргумента в своей внешней политике.

"(Путин) выразил понимание этих жестких ответов (Лукашенко), но с другой стороны президент, конечно, рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа", - подчеркнул Песков.

"Тем более, в это непростое для европейцев время", - добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что готов остановить транзит российских энергоносителей, если Польша закроет границу с Белоруссией из-за миграционного кризиса.