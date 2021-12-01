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Талибы захватили несколько иранских КПП на границе

Талибы захватили несколько иранских КПП на границе
Фото: Murteza Khaliqi/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Несколько иранских контрольно-пропускных пунктов на афгано-иранской границе перешли под контроль боевиков движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Столкновения между иранскими пограничниками и талибами усилились в районе Конг провинции Нимроз, несколько иранских пограничников были захвачены в плен после наступления талибов. Местные жители покинули этот район", - сообщило агентство со ссылкой на источники.

Ожесточенные боестолкновения между боевиками движения "Талибан" и иранскими пограничниками начались в среду во второй половине дня. Причина конфликта не ясна.

Агентство обнародовало несколько видеоматериалов с места столкновений в своем твиттере.

Афганистан Иран

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