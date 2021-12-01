Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Бои начались на границе Афганистана с Ираном

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Боестолкновения начались во второй половине среды между боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) и иранскими пограничниками в районе Конг афганской провинции Нимроз, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Ожесточенные бои идут с применением легкого и тяжелого вооружения, талибы попросили местных жителей покинуть этот район. Причина конфликта не ясна", - сообщает издание.

Агентство обнародовало несколько видеоматериалов с места столкновений.

Афганистан Иран

Новости

Госдеп пригрозил РФ жесткими санкциями в случае агрессии против Украины

Госдеп пригрозил РФ жесткими санкциями в случае агрессии против Украины

Талибы захватили несколько иранских КПП на границе

Талибы захватили несколько иранских КПП на границе

Блинкен заявил, что РФ подготовила планы действий против Украины

На стройке в Мюнхене взорвалась бомба времен Второй мировой войны

На стройке в Мюнхене взорвалась бомба времен Второй мировой войны

Китайский марсоход успешно передал данные зонду Mars Express

Китайский марсоход успешно передал данные зонду Mars Express

Штамм "омикрон" добрался до Норвегии

Штамм "омикрон" добрался до Норвегии

Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Москва потребует юридических гарантий нерасширения НАТО на восток

Путин рассчитывает, что ответ Лукашенко Западу не сорвет газовые контракты РФ-ЕС

Зеленский счел, что Киев не остановит войну в Донбассе без прямых переговоров с РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });