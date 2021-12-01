Бои начались на границе Афганистана с Ираном

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Боестолкновения начались во второй половине среды между боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) и иранскими пограничниками в районе Конг афганской провинции Нимроз, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Ожесточенные бои идут с применением легкого и тяжелого вооружения, талибы попросили местных жителей покинуть этот район. Причина конфликта не ясна", - сообщает издание.

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درگیری مرزی میان ایران و افغانستان شدت گرفت



به دنبال درگیری میان مرزبانان ایرانی و طالبان در نزدیکی ولسوالی کنگ ولایت نیمروز، منابع به آماج می‌گویند که طرف ایرانی از سلاح سنگین استفاده می‌کند و نیروهای نظامی بیشتر ایران به مرز با افغانستان رسیده است.#آماج_نیوز pic.twitter.com/wFhOvhzYfO — Aamaj News (@aamajnews24) December 1, 2021

Агентство обнародовало несколько видеоматериалов с места столкновений.