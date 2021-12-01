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Иран опроверг захват талибами КПП на границе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Иранские власти опровергли сообщения о потере своих КПП на границе с Афганистаном в ходе произошедших в среду столкновений с боевиками движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация), сообщило иранское информационное агентство Tasnim.

"Слухи о том, что талибы захватили иранские пограничные контрольно-пропускные пункты, в корне ложны. Некоторые снимки были обнародованы в первые моменты конфликта, но теперь пограничники полностью контролируют границы страны", - сообщило иранское агентство со ссылкой на информированного чиновника Ирана.

"Сегодня днем в районе Шагалак недалеко от провинции Нимроз произошло столкновение между иранскими пограничниками и талибами из-за недопонимания границы", - говорится в сообщении.

"В последние годы на территории Ирана, в нескольких сотнях метров от границы с Афганистаном, были возведены стены для борьбы с контрабандистами и злоумышленниками", - сообщило иранское агентство, отметив, что иранские фермеры в среду перелезли через эти стены, но остались внутри границ Ирана. "Талибан" увидел в этом нарушение границы.

"После этого инцидента силы "Талибан" открыли огонь по иранцам, на что ответили иранские войска", - сообщило Tasnim. Отмечается, что столкновения закончились.

Ранее афганское информационное агентство Aamaj News сообщило, что ожесточенные боестолкновения между боевиками движения "Талибан" и иранскими пограничниками начались в среду во второй половине дня. Сообщалось, что талибам удалось захватить два иранских КПП га границе.

Афганистан Иран

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