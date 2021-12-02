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Украина продлила действие закона о порядке самоуправления в неподконтрольных районах Донбасса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Верховная Рада в четверг пролонгировала до 31 декабря 2022 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. За соответствующий законопроект в первом чтении и в целом проголосовали более 300 депутатов.

"Мы должны принять это решение для того, чтобы переговорный процесс, который проходит в трёхсторонней контактной группе... на уровне "нормандского формата", был продолжен", - сказал при обсуждении законопроекта председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (фракция "Слуга народа").

Он отметил, что закон является базой переговорного процесса для достижения мира в Донбассе.

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Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года на три года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения условий, касающейся "вывода незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Статья 10 закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В статье прописаны условия, без выполнения которых выборы в самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей невозможны. Среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Рада несколько раз продлевала действия данного закона.

Украина Донбасс Верховная рада

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