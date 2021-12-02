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В ДНР не исключили обращения за помощью к РФ в случае силового сценария в Донбассе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР в случае реализации Киевом в Донбассе силового сценария будет действовать по ситуации, но не исключил обращения к Москве за помощью.

Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

На вопрос телеведущего, будет ли ДНР обращаться к Москве в случае полномасштабного силового сценария, Пушилин сказал: "Мы будем действовать, исходя из ситуации".

"Безусловно, мы рассчитываем на свои силы, но с учетом того, что Украина все больше привлекает внешние силы - мы это прекрасно видим - количество учений с США и странами НАТО в этом году увеличилось по сравнению с прошлым годом, а в планах на следующий год еще более серьезное увеличение (числа учений - ИФ). Придется тяжело. Но в любом случае мы будем действовать по ситуации", - сказал Пушилин.

На уточняющий вопрос, не исключает ли он, что придется обратиться за помощью к Москве, Пушилин сказал: "Не исключаю".

Денис Пушилин ДНР Донбасс Украина

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