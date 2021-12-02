В ЛНР сочли, что закон об особом порядке местного самоуправления в Донбассе нуждается в пересмотре

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Закон о об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей нуждается в пересмотре и согласовании с представителями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Трехсторонней Контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

"Шансов на то что он (закон - ИФ) заработает в ближайшие 12 месяцев нет никаких. Без его существенного пересмотра и согласования с республиками Донбасса, у него нет вариантов на жизнь даже формально", - сообщил Мирошник в четверг "Интерфаксу".

Представитель ЛНР отметил, что за семь лет с момента принятия Верховной Радой Украины данного закона, он "не работал ни одного дня".

"Сам закон и его пролонгация в таком виде нужен исключительно Киеву и только для демонстрации "западным партнерам", что украинская сторона еще что-то помнит о Минских соглашениях и на автомате продлевает существование этого закона еще на год, хотя в этот раз их об этом никто и не просил", - добавил Мирошник.

Ранее в четверг Верховная Рада Украины пролонгировала до 31 декабря 2022 года действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. За соответствующий законопроект в первом чтении и в целом проголосовали более 300 депутатов. Закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления вступает в силу после выполнения условий, касающейся "вывода незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

Статья 10 закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В статье прописаны условия, без выполнения которых выборы в самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей невозможны.

Среди условий - вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Верховная Рада несколько раз продлевала действия данного закона.