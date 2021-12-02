Блинкен не исключил прямого контакта Байдена с Путиным в ближайшем будущем

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возможность того, что президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин могут в скором будущем провести разговор.

"У меня и министра иностранных дел (России Сергея - ИФ) Лаврова состоялся чистосердечный обмен мнениями с разных точек зрения. Мы согласились дать отчет об этом нашим президентам, у которых в ближайшем будущем может быть прямой контакт", - сказал он на пресс-конференции после встречи с Лавровым в Стокгольме.

По его словам, теперь России принадлежит инициатива с деэскалацией ситуации на границе с Украиной, в частности, посредством прекращения наращивания войсковой группировки на границе, возвращения российских войск на "позиции мирных времен" и отказа от попыток дестабилизировать Украину.

Блинкен добавил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией, поддерживает контакт с союзниками.