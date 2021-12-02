Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Блинкен не исключил прямого контакта Байдена с Путиным в ближайшем будущем

Блинкен не исключил прямого контакта Байдена с Путиным в ближайшем будущем
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Фото: Russian Foreign Ministry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил возможность того, что президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин могут в скором будущем провести разговор.

"У меня и министра иностранных дел (России Сергея - ИФ) Лаврова состоялся чистосердечный обмен мнениями с разных точек зрения. Мы согласились дать отчет об этом нашим президентам, у которых в ближайшем будущем может быть прямой контакт", - сказал он на пресс-конференции после встречи с Лавровым в Стокгольме.

По его словам, теперь России принадлежит инициатива с деэскалацией ситуации на границе с Украиной, в частности, посредством прекращения наращивания войсковой группировки на границе, возвращения российских войск на "позиции мирных времен" и отказа от попыток дестабилизировать Украину.

Блинкен добавил, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией, поддерживает контакт с союзниками.

Энтони Блинкен Джо Байден Владимир Путин Сергей Лавров

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $67,75 за баррель

Лавров предупредил о серьезных последствиях втягивания Киева в геополитические игры США

Лавров предупредил о серьезных последствиях втягивания Киева в геополитические игры США

Заседание комитета ОПЕК+ закончилось с настроем оставить план без изменения

Заседание комитета ОПЕК+ закончилось с настроем оставить план без изменения

В МИД РФ надеются на контакт президентов России и США в ближайшие дни

Киев сообщил о решении ЕС выделить Украине 31 млн евро на укрепление обороны

Экс-канцлер Австрии Курц решил уйти из политики

Экс-канцлер Австрии Курц решил уйти из политики

Лавров заявил о готовности РФ к открытию отдельного канала диалога с США по Украине

Пандемия коронавируса

Китай приостановил экспорт товаров через пункт пропуска на границе с Забайкальем

В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"

В Кремле объяснили низкие цены на газ для Белоруссии "продвинутой интеграцией"

Гран-при ФИДЕ стартует 3 февраля и пройдет в Германии и Сербии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });